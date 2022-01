Parco San Giovanni, trovato un cadavere in un sacco

È stato trovato un cadavere dentro ad un sacco e all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Grande spiegamento di forze sul posto. Ancora non si conosce l'identità della persona.

Il cadavere era avvolto in due sacchi ed è stato trovato dai vigili del fuoco, in un sentiero vicino all'edificio W di via Weiss, al civico 21. Il corpo si trovava in posizione fetale. La persona deceduta indossava un giubbotto di colore grigio.