Parco di Villa Necker, via libera alla riapertura

Il Consiglio comunale di Trieste ha approvato all’unanimità la mozione in cui si chiede la convocazione delle associazioni che vogliono collaborare alla riapertura del Parco di Villa Necker. Si tratta di un importane passo verso il raggiungimento dell'obiettivo del Comitato "Ritorno al Parco": riaprire il Parco a tutta la cittadinanza e ai turisti. "Siamo molto soddisfatti della grande attenzione che il Consiglio comunale sta dimostrando per il Parco - ha dichiarato il Comitato -. Il Parco di Villa Necker è un bene comune che non ha appartenenze politiche, è ciò è stato evidenziato anche dalla compattezza dell’Aula consigliare nel votare la mozione che richiede al Sindaco di convocare le associazioni coinvolte nel progetto e pronte a collaborare per la riapertura del Parco". Il Comitato, però, non si ferma: la petizione online, attiva sul sito Change.org, continua verso il prossimo obiettivo, cioè raggiungere le 1.500 firme.