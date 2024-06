Tuiach assolto in appello dopo la condanna per diffamazione ad Antonio Parisi

TRIESTE - La Corte d'appello assolve Fabio Tuiach "perché il fatto non sussiste", dopo la condanna per diffamazione ai danni di Antonio Parisi, attivista Lgbt+. E' successo oggi, martedì 11 giugno. La sentenza della Corte, presieduta dal giudice Mariagrazia Balletti, ribalta completamente quella pronunciata in primo grado nel 2022, dove l'ex pugile ed ex consigliere comunale era stato condannato dal giudice Francesco Antoni a due anni di reclusione, senza il beneficio della pena sospesa, oltre al pagamento di un risarcimento di 15mila euro a Parisi e 5mila euro all’associazione per i diritti della comunità Lgbt+ “I sentinelli di Milano”, che si erano costituiti parte civile. La denuncia era partita da Antonio Parisi dopo un’aggressione subita da sconosciuti. In quell’occasione, nel febbraio del 2021, l’allora consigliere comunale aveva commentato la vicenda con un post sul social russo Vkontakte, che conteneva frasi come “forse aveva litigato col fidanzato per la vaselina” e “in più di un terzo dei paesi al mondo non esiste il problema dell’omofobia perché per i gay c’è il carcere o la pena di morte”.

Il secondo post

La sentenza definiva "diffamatorio" anche un secondo commento pubblicato da Tuiach nel marzo dello stesso anno, riferito all'aggressione subita da Parisi: "pare, dalle voci di corridoio, che il militante Lgbt, su di giri, ci abbia provato insistentemente con un ragazzo che poteva essere suo figlio e lui, stufo delle molestie, ha reagito". Come da testimonianze raccolte da Trieste Prima in quell'occasione, sembrerebbe invece che Parisi sia stato aggredito con violenza mentre cercava di sedare una lite già in corso.

I commenti

Presenti oggi in aula sia Tuiach che Parisi, difesi rispettivamente dagli avvocati Nicola Trisciuoglio (già difensore del leader di Forza Nuova Roberto Fiore per il processo dopo l'assalto alla Cgil) e Maria Genovese. Presente anche il sostituto procuratore Luigi Leghissa, che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado ma con una pena ridotta. "Sono state ristabiite le regole del gioco - ha dichiarato l'avvocato Trisciuoglio - nella mia discussione ho fatto riferimento a Eduardo Scarpetta e al diritto alla parodia, di quando fu citato in giudizio dalla società degli autori per il plagio de "La figlia di Iorio" di D'Annunzio e, con una sentenza rivoluzionaria, il Tribunale partenopeo, agli albori del 900, ammise che era lecito il diritto di parodia: è quello che ha usato Tuiach nei confronti del signor Parisi. E' stata fatta giustizia, è stata spazzata via una sentenza politica".

"Prendiamo atto della sentenza e attendiamo di conoscerne le motivazioni", commenta invece l'avvocato Genovese, mentre Antonio Parisi si dichiara "sconvolto e scioccato, perché se non si è compresa la gravità delle parole di Fabio Tuiach nei miei confronti abbiamo perso tutti. Accusarmi di aver molestato uno di quei ragazzi è un'accusa gravissima, sono arrabbiato e farò sicuramente ricorso in Cassazione".