Parla al telefono guidando: la Polizia lo insegue e lo sanziona

È stato notato in largo Barriera, poi fermato in via Raffineria. Il 27enne è stato poi multato per violazione del codice della strada

Ieri pomeriggio la Volante ha sanzionato amministrativamente per aver violato il codice della strada un cittadino kosovaro del 1994, residente in città. In largo Barriera Vecchia è stato notato alla guida della sua autovettura intento a telefonare e ha proseguito in questa condotta fino a quando è stato fermato in via Raffineria. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sanzionato.