Parole e idee al passo con il cambiamento: Controvento lancia la nuova stagione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

“Less is more”. Così si definisce Parole Controvento, associazione di promozione sociale nata nel 2018 e che venerdì 13 ottobre ha lanciato la nuova stagione. Parole Controvento è musica, danza, teatro, mostre, poesia, corsi, e tutte le sfumature di espressione che rendono la città di Trieste e i suoi abitanti libere e ricche di colori e di idee eterogenee. Dalla metà di ottobre fino al mese di giugno sono previste diverse attività per tutte le età, per arricchire il bagaglio culturale di ognuno, promuovere l’arte in ogni sua forma e offrire occasioni di divertimento.

Le attività

Tra le diverse attività in programma “Emerge35 Art Festival”, una serie di mostre d’arte realizzate da giovani artiste emergenti che hanno fatto dell’immaginazione e della novità i loro cardini per uscire fuori da ogni schema e che riflettono le numerose prospettive delle nuove generazioni. L’associazione sarà inoltre il perfetto scenario per ospitare diverse mostre, a cui sarà possibile partecipare e incontrare l’artista. La compagnia teatrale dell’associazione, composta da attori di ogni età, porterà in scena diversi spettacoli: Il mistero dell’assassino misterioso (che ha debuttato lo scorso sabato), Io, la fotografia, Attente al lupo (dedicato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne), Love in Portofino e Novecento. Tutti i dettagli su date e prenotazioni sono disponibili sul sito

La stagione

La stagione 2023/24 sarà anche teatro di concerti ed esibizioni dal vivo, sempre con l’obiettivo di far conoscere artisti emergenti o di nicchia e di coinvolgere i cittadini in attività di aggregazione e cultura. Così come i diversi corsi organizzati dall’associazione: dal corso di lingua slovena a quello di disegno ad acquerello fino ad arrivare a un worskhop di make up a tema Tim Burton (previsto per Halloween). Parole Controvento ospita da anni centinaia di persone interessate a immergersi in un’atmosfera familiare e stimolante, fatta di colori, diversità, e parole. Parole belle che prendono forma anche nel Poetry Slam e nell’Open Mic, serate dedicate rispettivamente ad amanti della poesia e a cabarettisti che con la loro voce vogliono far risuonare messaggi positivi che, di vario aspetto, mirano a strappare un’emozione alla platea. Per gli interessati, venerdì 13 ottobre sarà la prima opportunità per conoscere al meglio le attività proposte da Parole Controvento: una palestra di tutte le idee a favore del vento del cambiamento.