Parte da Trieste l’indagine contro il Jova Beach Party

L’indagine contro il Jova Beach Party di Viareggio, che si terrà il 2 e 3 settembre, parte da uno studio dell'università di Trieste. Come riporta Telefriuli, un’associazione ambientalista ha presentato nei giorni scorsi un esposto che si basa su una ricerca del professor Giovanni Baccaro, professore associato in Botanica Ambientale ed Applicata nell’ateneo triestino. Il reato ipotizzato configura possibili danni all’habitat viste le oltre 80mila persone previste. Secondo l’agenzia regionale Arpat, tuttavia, la zona non sarebbe da considerarsi habitat naturale, poiché “fortemente antropizzata per la presenza del muro che ne delimita l’area”. Inoltre le specie vegetali individuate, secondo l’agenzia, “non sono specie protette”. La relazione sarà consegnata dagli organizzatori agli uffici comunali.