Partito il corteo del Primo maggio, in migliaia sfilano nelle vie della città

TRIESTE - Migliaia di cittadini sfilano oggi nelle strade di Trieste per il corteo del Primo maggio, partito stamattina intorno alle 9.15 da campo San Giacomo. Qualche centinaio di persone alla partenza del corteo, poi le presenze sono aumentate notevolmente nel corso della manifestazione. Quest’anno la manifestazione vede la presenza della sola sigla sindacale Cgil insieme alle associazioni e ai movimenti politici. I restanti sindacati confederali, Cisl e Uil, non sono presenti alla manifestazione di Trieste per questioni organizzative. Saranno invece a Monfalcone, unitamente a Cgil, con i tre segretari generali, in quanto quest’anno la città dei cantieri è capitale nazionale del Primo maggio.

Molte le associazioni in corteo, tra queste Emergency, Amnesty International, Anpi, diverse associazioni di studenti, Ics, Comitato di partecipazione per la difesa dei consultori, il Comitato per la difesa della sanità pubblica e il collettivo Marco Cavallo, con in testa l'omonima statua, simbolo della rivoluzione basagliana. Tra le forze politiche sfilano Pd, Movimento 5 Stelle, Adesso Trieste, Rifondazione comunista, Sinistra anticapitalista e altre. Gli striscioni rivendicano battaglie sociali e toccano temi quali il salario minimo, la sanità pubblica e la pace, simboleggiata da un lungo telo arcobaleno sorretto da una decina di giovani. Molte le bandiere della Palestina. Il corteo arriverà intorno alle 11 in piazza Unità, dove si terrà il comizio finale con l'intervento di Massimo Marega, segretario provinciale Cgil.

In coda, separate dal corteo della Cgil, la sigla Usb e, dietro ancora, il Coordinamento No Green Pass, Burjana e associazioni di stampo anarchico. In queste ultime sezioni, anche bandiere jugoslave con la stella rossa, molte bandiere della Palestina e slogan contro Netanyahu e i militari Usa. Notizia in aggiornamento.