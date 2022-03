A Trieste suggellata la partnership USA-Italia sulla sostenibilità

Il Dipartimento di Stato americano, attraverso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia, supporterà un’iniziativa guidata dalla Fondazione Internazionale Trieste (FIT) denominata “Researching Sustainability, Supporting Sustainability”. La collaborazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina presso la sede della Regione a cui ha partecipato anche il Console Generale del Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano Robert Needham. Il finanziamento a FIT favorirà lo scambio scientifico e culturale tra gli Stati Uniti e l’Italia, coinvolgendo in particolare l’ICTP – Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” e la SISSA – Scuola Internazionale di Studi Avanzati (SISSA), entrambi con sede a Trieste e il Santa Fe Institute con sede in New Mexico. A illustrare il progetto un tavolo tecnico presieduto da Stefano Fantoni, Presidente di FIT, Matteo Marsili dell’ICTP e Anthony Deaton, Console per la stampa e la cultura del Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano. Presente con un video messaggio anche David Krakauer Presidente del Santa Fe Institute.

Il tavolo tecnico è stato preceduto da saluti istituzionali del Presidente della Regione Autonoma FVG Massimiliano Fedriga, dell’Assessore Regionale all’Università e alla Ricerca Alessia Rosolen, del Vicesindaco di Trieste Serena Tonel, e del Console Generale degli Stati Uniti a Milano Robert Needham. Inoltre, hanno indirizzato un breve cenno di saluto il Direttore dell’ICTP Atish Dabholkar, il Direttore della SISSA Andrea Romanino, Il Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste Giovanni Comelli, Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS Nicola Casagli e il Presidente di Illycafè Andrea Illy.

Il finanziamento

Nel corso della conferenza stampa il Console per la stampa e la cultura Anthony Deaton ha illustrato le opportunità di finanziamento che vengono annualmente offerte dalla Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia (it.usembassy.gov), tramite il Piano Programmatico Annuale (Annual program Statement-APS). Questa iniziativa mette a disposizione fondi volti a finanziare progetti culturali e di scambio che rafforzino i legami tra Stati Uniti e Italia, che evidenzino valori comuni e promuovano la cooperazione bilaterale. L’Annual Program Statement è uno strumento utilizzato con successo da molte Ambasciate USA nel mondo, per consentire l’accesso a opportunità di finanziamento attraverso un processo di selezione competitivo, aperto e trasparente.

Il progetto sulla sostenibilità di Fit

Su ottanta candidature presentate a livello nazionale nel secondo bando del 2021, ne sono state approvate dieci, tra cui il progetto sulla sostenibilità proposto dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze. Il finanziamento coprirà le spese di viaggio, alloggio e tasse di eminenti studiosi americani che parteciperanno a un seminario internazionale intitolato “Quantitative Human Ecology” organizzato da FIT in collaborazione con il Santa Fe Institute sulla complessità, l’ICTP e la SISSA, in programma presso l’ICTP quest’estate, dal 25 al 29 luglio. L’incontro, che è sotto gli auspici dell’Anno internazionale delle scienze di base per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, riunirà esperti di più discipline per discutere di sostenibilità umana, economica e ambientale. L’obiettivo è che il workshop estivo sia un primo passo verso un Summer Institute del Nord Adriatico (NASI) ispirato alla ricerca sui sistemi complessi condotta dall’Istituto di Santa Fe.