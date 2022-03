Grave subito dopo il parto in casa, giovane madre operata d'urgenza, ora è fuori pericolo

Ora sta bene, ma in un primo momento le condizioni in cui è stata trovata sono apparse gravi. E' fuori pericolo la giovane che, in una casa della prima periferia nord di Trieste, nella notte di oggi 18 marzo ha dato alla luce un maschietto. Dopo la lieta notizia la neomamma è stata trasportata all'ospedale infantile Burlo Garofolo. Il parto, assitito da un'ostetrica regolarmente operante sul territorio, è andato bene e il bimbo è nato senza complicazioni. La madre, invece, subito dopo averlo dato alla luce ha accusato delle criticità, risolte poi grazie all'intervento operato durante la notte dal personale della struttura di via dell'Istria. Nonostante in questa occasione sia andato tutto bene, non è la prima volta che nel capoluogo regionale del Friuli Venezia Giulia vengono registrate alcune complicazioni legate al parto in casa.

Il caso di due mesi fa

La memoria corre a solo due mesi fa quando, nella zona di Dolina, un neonato è deceduto dopo essere stato partorito in casa. In quell'occasione i sanitari erano stati chiamati per intervenire ma il bimbo era già entrato in arresto cardiaco. Vani i tentativi di rianimazione, praticati sia da sul posto che presso l'ospedale infantile. La vicenda aveva destato tanto scalpore da attirare le attenzioni della Procura della Repubblica giuliana. In seguito alla diffusione della notizia, infatti, la magistratura aveva disposto l'apertura di un fascicolo contro ignoti.