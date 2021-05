Di corsa verso il Burlo ma il bimbo ha "fretta": 30enne triestina partorisce in auto

E' successo alle 13:20 in via Costalunga dov'era posteggiata la macchina. La giovane coppia stava correndo in sala parto ma la madre, prima dell'arrivo del 118, ha partorito un maschietto sul sedile posteriore. Entrambi stanno bene

Un maschietto è nato alle 13:20 di oggi 24 maggio all'interno di una macchina parcheggiata in via Costalunga e che in quell'istante stava per partire diretta all'ospedale infantile Burlo Garofolo. La madre, una triestina di circa 30 anni, aveva iniziato a sentire le contrazioni a casa ed immediatamente, assieme al suo compagno, si sono diretti verso la macchina per "correre" in sala parto. Sala parto dove la giovane madre non è mai arrivata, visto che ha partorito un maschietto (che sta bene) sul sedile posteriore dell'autovettura. Nonostante il compagno abbia allertato il 118 e l'abbia supportata nel delicato momento, la trentenne ha fatto praticamente tutto da sola. Al loro arrivo sulla scena i sanitari l'hanno infatti trovata che aveva già partorito. Il piccolo e la trentenne (che sta bene) sono stati presi in consegna dal 118 che li hanno trasportati dov'erano diretti.