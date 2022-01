Donna trovata morta all'ex Opp, gli amici e il marito ricordano Liliana con una passeggiata

Una ventina di persone ha partecipato questa sera alla passeggiata in onore di Liliana Resinovich, 63enne scomparsa dal 14 dicembre, il cui corpo potrebbe essere stato rinvenuto il 5 gennaio all'interno del parco di San Giovanni.

La manifestazione è stata organizzata da un amico di vecchia data di Liliana, Fulvio Covalero, che non si dà pace fin dai primissimi giorni della sua scomparsa e che l'ha cercata fino all'ultimo in diversi punti nelle vicinanze dell'abitazione di via Verrocchio. Alla passeggiata hanno partecipato, oltre all'ideatore, alcune ex colleghe di Liliana e il marito Sebastiano Visitin, attorniato da telecamere delle televisioni nazionali, sia del servizio pubblico che delle emittenti private. Quest'ultimo ha partecipato all'iniziativa fino a metà percorso per poi andarsene.

I presenti hanno percorso viale Sanzio fino alla Rotonda del Boschetto per tornare in seguito verso piazzale Gioberti lungo strada di Guardiella, imboccando poi via San Cilino dall'intersezione con via Damiano Chiesa, percorrendo così l'itinerario verosimilmente percorso anche da Liliana. Una volta rientrati e chiuso il cerchio della passeggiata in piazzale Gioberti, sulle scale dell'entrata principale della chiesa sono stati deposti alcuni mazzi di fiori da parte di amici e conoscenti toccati dalla scomparsa di Liliana.

Sul fronte delle indagini continua il lavoro della squadra mobile e della Procura. Il procuratore capo Antonio De Nicolo ha conferito oggi l'incarico al dott. Fulvio Costantinides per eseguire l'esame autoptico che presumibilmente verrà effettuato martedì. Lunedì invece è prevista la TAC, un esame che appunto, assieme all'autopsia, dovrebbe confermare o escludere la presenza di determinati elementi per arrivare alla soluzione del caso.

Alla manifestazione non ha partecipato Claudio Sterpin, l'82enne che sostiene che, la mattina del 14 dicembre scorso, Liliana avrebbe dovuto raggiungerlo a casa sua nel rione di Santa Maria Maddalena Inferiore. I due, molto amici e molto vicini, si sarebbero frequentati anche nell'ultimo periodo, dopo aver avuto una relazione 40 anni fa.