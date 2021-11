Guida sotto l’effetto di droghe: inseguito e denunciato

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza e per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti un cittadino italiano del 1990, nato in Croazia e residente nel Goriziano. In passeggio Sant’Andrea, alla guida della sua autovettura, l’uomo ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso, mettendo in pericolo la circolazione.

Il suo operato è stato notato da un equipaggio della Digos in servizio in quella zona, che si è messo al suo inseguimento dopo essersi qualificato esibendo la paletta di segnalazione. Ad alta velocità si è diretto lungo le rive verso il centro cittadino ed è entrato nella zona pedonale di piazza Verdi, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti. Poco dopo è stato bloccato in riva del Mandracchio.

Una volta identificato e ricostruito l’episodio, dopo i previsti accertamenti medici effettuati presso l’ospedale di Cattinara, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.