Trasporta 12 migranti stipati in auto, quattro nel bagagliaio: arrestato

Arrestato un passeur 24enne a Gorizia: traportava 12 migranti irregolari. Il giovane, di origine moldava, aveva con sè un coltello ed è stato anche denunciato per porto abusivo d'armi.

I fatti

Lo scorso 11 aprile un residente ha contattato la Squadra Volante della Questura di Gorizia per segnalare una vettura in via Oriani, dalla quale erano scesi dodici cittadini stranieri. Giunti sul posto, gli operanti hanno notato un gruppo di persone che sono risultate essere 12 cittadini pakistani irregolari sul Territorio Nazionale. Avviate immediatamente le ricerche, il personale della Squadra Volante ha prontamente individuato e rintracciato poco distante l’autovettura segnalata, la quale è risultata internamente sporca di fango, in maniera compatibile ad alcune tracce visibili sugli indumenti dei cittadini stranieri fermati poco prima.

Il conducente dell’autoveicolo, identificato nel 24enne cittadino moldavo, è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti e, nel corso della successiva perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso contenente una lama di 6 cm, occultato in una tasca della giacca. Dagli accertamenti effettuati all’interno degli uffici di Polizia, è emerso come i 12 cittadini pakistani avessero viaggiato tutti all’interno dell'autovettura e come quattro di essi fossero stati stipati all’interno del bagagliaio, risultato infatti anch’esso sporco di fango.

Espletate le necessarie formalità, il cittadino moldavo è stato tratto in arresto e trasferito presso la Casa Circondariale di Gorizia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il coltello rinvenuto nella tasca e l’autovettura utilizzata per il trasporto, sono stati sottoposti a sequestro penale. I cittadini pakistani rintracciati, ultimate le procedure di identificazione, sono stati infine affidati ad un’idonea struttura di accoglienza.