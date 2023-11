Fermati con sei migranti nel furgone, in manette due passeur

GORIZIA - Due passeur originari dello Sri Lanka sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Gorizia con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in seguito alla scoperta, all'interno di un furgone fermato per i normali controlli su strada, di sei cittadini anch'essi provenienti dal paese asiatico e irregolari sul territorio nazionale. I due trafficanti - rispettivamente di 50 e 35 anni - sono stati fermati nella notte del 22 novembre da personale della Squadra volante della questura isontina. Al momento dell'alt il mezzo stava percorrendo via Trieste. Una volta controllato il furgone, gli agenti hanno notato dei movimenti sospetti e scoperto le sei persone rannicchiate all'interno del mezzo. In supporto della volante è giunto anche personale della polizia di frontiera che ha provveduto ai successi controlli in materia di immigrazione. Ai due passeur sono stati trovati addosso 1.300 euro in contanti, frutto dell'attività illegale. Il denaro rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre la coppia è finita in manette ed accompagnata presso il carcere di Gorizia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.