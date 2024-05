Sulla frontiera tra Italia e Slovenia ogni tre giorni un passeur finisce in manette

TRIESTE - Nonostante i valichi minori siano scarsamente presidiati e tra Slovenia e Italia si passi molto facilmente, dal 21 ottobre scorso (giorno in cui il regime di Schengen tra i due paesi è stato sospeso) la polizia di frontiera ha arrestato 63 passeur, ovvero un trafficante ogni tre giorni. E' questo quanto diffuso dalla questura di Trieste nella mattinata di oggi 4 maggio attraverso una nota stampa che riporta anche due recenti arresti di trafficanti avvenuti nel territorio del comune di Dolina lo scorso 24 aprile. Nel primo caso è finito in manette un cittadino di nazionalità turca fermato, nei pressi del valico di Rabuiese, alla guida di una autovettura tedesca a bordo della quale si trovavano sette connazionali (due uomini, una donna e quattro bambini) "tutti privi di idonei documenti validi per l'ingresso nel territorio nazionale.

L'inseguimento

Il secondo episodio ha visto invece l'arresto di un cittadino georgiano di 22 anni dopo un inseguimento da film. Lo straniero si trovava alla guida di una Peugeot con targa italiana e stava attraversando la frontiera italo-slovena nei pressi di San Servolo. Al conducente viene chiesto di fermarsi, ma l'uomo invece di interrompere la sua corsa accelera in direzione Dolina. E' proprio tra le strette vie del borgo che l'uomo fa scendere due persone che scappano immediatamente nei boschi, facendo perdere le loro tracce.

Tenta di rubare la pistola

"L’autista del mezzo in fuga - scrive la polizia - inseguito da due pattuglie, a causa dell'elevata velocità e verosimilmente del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, perdeva il controllo del mezzo in località Crogole andando ad impattare con una autovettura Audi A1 in sosta, che veniva scaraventata ai margini della strada, finendo in un dirupo. A seguito dell'impatto, il mezzo del fuggitivo si arrestava, invece, pericolosamente in precario equilibrio sul bordo della scarpata". IL georgiano, sentitosi braccato, a quel punto si scaglia contro i poliziotti, tentando anche di impossessarsi di una pistola. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Rintracciati i cittadini turchi

Quattro agenti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari a causa delle contusioni riportate nell'intervento. Poco dopo, a seguito di mirate ricerche effettuate nell'area boschiva e nelle zone adiacenti, venivano individuati anche i due soggetti scesi in precedenza dal veicolo in fuga, risultati essere due cittadini turchi privi di idonei documenti validi per l’ingresso in Italia.