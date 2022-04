Quattro migranti stipati in auto, arrestato passeur di 29 anni

Era alla guida di una Audi il giovane di origine kosovara di 29 anni fermato dagli agenti di polizia di Gradisce (Materija, sul Carso sloveno) ed arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo, a cui è stato intimato l'alt alle prime luci dell'alba, trasportava quattro cittadini iraniani ed intenzionati, con ogni probabilità, a varcare il confine con l'Italia. Dall'inizio dell'anno e solamente nel territorio di competenza del Dipartimento di polizia di Capodistria sono finiti in manette una ventina di passeur. l'età media è di quasi 35 anni, mentre per quanto riguarda la provenienza, le statistiche raccolte da TriestePrima sono le seguenti: quattro i cittadini serbi (rispettivamente di anni 27, 47, 21 e 43), tre gli sloveni (40, 45 e 79) e due gli albanesi (28 e 34). Fermati anche un italiano, un francese, un croato, un bulgaro, un marocchino, un tunisino, un afghano e un indiano.