Fermato a Caresana con a bordo cinque migranti, in manette passeur turco

SAN DORLIGO DELLA VALLE - Un passeur di nazionalità turca è stato arrestato dai carabinieri di Muggia dopo aver trasportato illegalmente in Italia cinque suoi connazionali, tra cui un soggetto minorenne. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitato di Caresana, in territorio del comune di San Dorligo della valle. A bordo dell'autovettura, un mezzo a noleggio con targa tedesca, sono stati trovati cinque migranti. A fermarlo è stata la pattuglia dei carabinieri di Muggia in servizio di retrovalico. L'uomo è finito in manette e il suo arresto è stato immortalato anche da alcuni residenti in zona, con la fotografia resa pubblica sui social locali (da dove è stata presa l'immagine di copertina, con le dovute modifiche) e poi cancellata.