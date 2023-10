Passeur condannato a Trieste, se ne andava in giro per la Toscana: arrestato

GROSSETO - E' stato arrestato in Toscana il cittadino straniero condannato a quattro anni e due mesi di reclusione per aver favorito l'ingresso in Italia, attraverso il confine alle spalle di Trieste, di numerosi migranti provenienti dalla rotta balcanica. L'uomo dovrà pagare anche una multa di 120 mila euro, risultato delle molte condanne in via definitiva. Il residuo di pena era pari a due anni, nove mesi e 10 giorni. Il soggetto era stato indagato per possesso di documenti di identità falsi, oltre al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa era stata svolta dalla squadra mobile di Trieste.