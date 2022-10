A Hrastovlje con 17 migranti nel furgone, arrestato passeur bosniaco

CAPODISTRIA (Slovenia) - Ennesimo arresto lungo la rotta balcanica, più viva che mai in questi giorni. Nella serata di ieri 19 ottobre la polizia del Dipartimento di Capodistria ha arrestato un cittadino bosniaco di 25 anni con l'accusa di aver trasportato illegalmente in territorio sloveno 17 migranti. Il passeur è stato intercettato a bordo del suo furgone nella zona di Hrastovlje, a ridosso del confine con l'Italia. All'interno della vettura c'erano solo cittadini provenienti dall'Iraq. Anche negli scorsi giorni gli agenti di polizia hanno messo a segno importanti operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina. Tra Slovenia ed Italia è in piedi da tempo una grossa indagine, volta a contrastare lo sfruttamento lungo la rotta balcanica. Nei primi venti giorni di ottobre gli arrivi sono numerosi. In entrambi i paesi si parla di almeno 2000 persone, ma sono dati che con ogni probabilità sono sottostimati.