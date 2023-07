Nel 2023 in manette un centinaio di passeur: "Ogni giorno ne arrestiamo uno"

TRIESTE - Nei giorni scorsi sono stati effettuati nuovi arresti di trafficanti di esseri umani lungo la rotta balcanica, ma ormai il dato non sembra neache più fare notizia. A confermare il grande impegno della questura di Trieste in relazione al fenomeno che contraddistingue in negativo il tema dell'immigrazione è il questore di Trieste, Pietro Ostuni, a margine di una conferenza stampa convocata in via del Teatro romano per presentare agli organi di informazione nuovi funzionari in servizio presso gli uffici triestini. "Da inizio anno - così il numero uno della questura - ne avremo arrestati almeno un centinaio, ma ogni giorno ne arrestiamo qualcuno".

Gli ultimi arresti "non sono collegati" con l'operazione The end, attività di indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura giuliana e che ha visto la decapitazione di una vera e propria banda di trafficanti. "Questi sono altri passeur - ha fatto sapere Ostuni -, che non fanno parte di quell'organizzazione". L'impegno sul fenomeno rimane molto forte. "Nelle attività di retrovalico - ha concluso il questore - stiamo impiegando anche il reparto di prevenzione anticrimine. Tutte le attività e i controlli continueranno ad essere svolti insistentemente".