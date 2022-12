Brutta Vigilia per i passeur, cinque arresti in Slovenia in 24 ore

CAPODISTRIA - Il 24 dicembre la polizia slovena ha arrestato cinque passeur per aver introdotto illegalmente complessivamente 30 persone. Intorno alle 21:50, nei pressi di Mosticje, gli agenti sloveni hanno arrestato un cittadino ucraino di 46 anni. Nella Chrysler Voyager con targa rumena sono stati trovati 12 cittadini di origini irachene. Stessa sorte è toccata ad un 47enne della Macedonia del Nord, fermato intorno alle 18 nei pressi del fiume Dragogna a bordo di una Skoda Octavia. Al suo interno sono stati trovati quattro cittadini turchi. All'1:30 un 30enne moldavo a bordo di una Opel Zafira con targa ungherese è stato arrestato a Galantici per aver condotto in Slovenia sette cittadini turchi. Un altro cittadino turco è stato trovato intorno alle 2 a bordo di un'auto con targa francese condotta da un 50enne turco residente in Francia. Infine un passeur 27enne ucraino è stato arrestato per aver condotto in Slovenia sei cittadini turchi. Nella stessa giornata, gli agenti sloveni hanno anche rintracciato sette migranti. Si tratta di cinque cittadini di origine irachena, un cittadino turco e un afgano.