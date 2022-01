Fermato al confine con sei migranti in auto: arrestato passeur di 37 anni

E' stato arrestato per aver trasportato illegalmente in Italia sei cittadini turchi. Protagonista dell'episodio un automobilista di 37 anni di nazionalità bulgara che lo scorso 18 gennaio è stato fermato da personale della Polizia di Frontiera di Gorizia. Gli operatori hanno intercettato il veicolo nei pressi del valico di San Pietro, dopo una segnalazione. Gli stessi migranti, questa la nota della questura isontina, hanno dichiarato "di essere stati prelevati in una non meglio indicata località in Croazia, per poi essere caricati dal cittadino bulgaro che doveva trasportarli in una non meglio indicata città francese". Lo scorso 20 gennaio il tribunale di Gorizia ha convalidato l’arresto dell'uomo, disponendo la misura del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.