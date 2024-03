Sei migranti in un camion per 24 ore, tra loro tre minorenni: arrestato passeur

MONFALCONE - Stava cercando di trasportare illegalmente in Italia sei migranti, tra cui tre minorenni, che hanno viaggiato nel semirimorchio di un camion per 24 ore. L'uomo è stato quindi arrestato dalla polizia locale di Monfalcone. Il conducente di nazionalità serba aveva trasportato per ore, all’interno di un camion cisterna, i sei cittadini di nazionalità egiziana e gli agenti, avendo rintracciato i sei cittadini extracomunitari mentre si spostavano a piedi vicino al porto di Monfalcone, hanno attivato i controlli.

Dopo aver rilevato che questi sembravano essere entrati clandestinamente in Italia è iniziata la ricerca del mezzo e, grazie alle telecamere di videosorveglianza in città e alle perlustrazioni nella zona del porto, gli agenti hanno individuato il passeur, che aveva messo in pericolo le vite di queste persone per piu’ di 24 ore all’interno del semirimorchio. Il conducente è stato quindi denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il sindaco Cisint informa che sono state intensificate le attività di controllo della città attraverso un sistema di videosorveglianza e implementando la presenza della polizia locale sulle strade.