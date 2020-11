Passeur con sei migranti a bordo fa schiantare due auto nel Goriziano

Un passeur con sei migranti irregolari a bordo non si ferma all'alt delle autorità e nel darsi alla fuga provoca un incidente. È successo nel Goriziano, sulla Sr 56, in provincia di Cormons nelle prime ore del mattino. L'alt era stato intimato dal reparto Prevenzione Crimine Piemonte, che è aggregato al settore Polizia di frontiera di Gorizia per le attività di contrasto all'immigrazione irregolare. Dopo aver ignorato l'ordine la vettura ha accelerato, iniziando a sorpassare gli altri mezzi e facendo sì che due macchine dirette in direzioni opposte entrassero in collisione. Dopo un breve inseguimento, a sua volta l'auto del passeur è finita fuori dalla carreggiata e sia il conducente che i sei stranieri a bordo si sono dati alla macchia, essendo la Polizia impegnata a soccorrere i feriti nel leggero frontale. Tutti avrebbero riportato ferite lievi e sono stati presi in carico dal personale sanitario accorso sul posto. Proseguono le ricerche dei fuggitivi.

