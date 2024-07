Fermato passeur sloveno con cinque cittadini turchi

ŠKOFIJA - Alle 23.50 di ieri 9 luglio a Škofija la polizia slovena ha fermato un'auto Renault Laguna guidata da un conducente 27enne di Kranj. Nel veicolo c'erano cinque cittadini turchi che non soddisfacevano le condizioni per entrare in Slovenia. La polizia sta ancora indagando sul caso. In tanto contro il passeur è stata presentata un'accusa penale.