Ancora un passeur ucraino arrestato dalla polizia locale sull'altipiano

TRIESTE - Dopo aver arrestato due cittadini ucraini per presunta introduzione illegale di 9 cittadini extracomunitari, lo scorso 12 maggio, il nucleo di polizia giudiziaria e il nucleo interventi speciali della polizia locale ha concentrato maggiormente l'attenzione anche sull'altipiano triestino. E si sono visti subito i frutti: qualche giorno dopo l'arresto dei due ucraini, sabato 18 maggio, una pattuglia ha intercettato un veicolo con targa ucraina. L'auto è stata seguita e poi fermata. Il conducente, un cittadino ucraino, C.O. le iniziali, nato nel 1971, stava trasportabdo dalla Slovenia in Italia quattro persone di origine curda, componenti di una famiglia. Anche in questo caso C.O. è stato immediatamente arrestato per presunto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - come disposto dal pubblico ministero di turno - e condotto al Corineo a disposizione della autorità giudiziaria. Sotto sequestro anche il veicolo utilizzato per il trasporto. Buone, infine, le condizioni di salute dei quattro curdi.