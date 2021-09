Guida con la patente falsa: denunciato 29enne

È stato fermato alla guida di un’auto in via Flavia. Il documento presentava diverse anomalie. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo di tre mesi

La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per uso di atto falso un cittadino rumeno del 1992. E’ stato fermato alla guida di un’autovettura in via Flavia da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova che coadiuva quello della Questura nel controllo del territorio provinciale.

Ha esibito agli operatori una patente di guida rumena con diverse anomalie. Dopo gli accertamenti di rito, il comunitario è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica e gli è stata ritirata la carta di circolazione, mentre il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo di tre mesi.