Patente non valida e passaggio col rosso: sanzionate due persone in poche ore

Ieri mattina la Polizia di Stato ha sanzionato per violazioni al codice della strada due automobilisti. Verso le 10.30 la Volante ha dapprima identificato un triestino del 1972 alla guida di un furgone che non si è fermato a un segnale di semaforo rosso in via Flavia e ha proseguito la sua marcia.

Un’ora dopo ha fermato un veicolo in via Roma. Alla guida un cittadino kosovaro del 1999, residente a Ronchi dei Legionari (Go), che dagli accertamenti è risultato non aver convertito in italiana la sua patente di guida rilasciata dalle autorità del suo Paese, essendo trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia. E’ stato sanzionato e gli è stata tolta la patente di guida come pena accessoria.