"Beccato" con una patente polacca falsa: denunciato un irregolare

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per il possesso di una patente di guida polacca falsa e per il suo stato di irregolarità in territorio nazionale un cittadino georgiano, nato in Russia nel 1989. E’ stato fermato e identificato dal personale di una Volante della Questura in piazza Sant’Antonio. E’ emerso anche che l’uomo aveva richiesto protezione umanitaria in Olanda. Accompagnato in Questura, dopo gli atti di rito, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.