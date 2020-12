Alla guida con tasso sei volte oltre il limite, 55enne nei guai

Nella serata di ieri domenica 6 dicembre, lungo la Strada provinciale 35 una pattuglia dei Carabinieri di Basovizza ha controllato una utilitaria che poco prima era sbucata da un incrocio senza dare la precedenza. A bordo un 55enne triestino che sottoposto all'alcoltest ha ottenuto 2,92 alla prima prova e 2,82 g/l alla seconda. Per lui sono scattati immediatamente il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.