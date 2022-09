Guida con un tasso alcolemico quattro volte sopra al limite: denuncia e via la patente

Nel cuore della notte di oggi, domenica 4 settembre, una 500 avanza incerta lungo la provinciale e a Sistiana incrocia due pattuglie dei Carabinieri di Aurisina. La giovane alla guida ha gli occhi lucidi non per il sonno incalzante. Ai militari dichiara che sta rientrando a casa a Trieste dopo una festa di laurea. I Carabinieri le chiedono di sottoporsi all'alcoltest. Il test proclama un risultato quasi 4 volte il limite consentito. I Carabinieri di Aurisina la denunciano per guida in stato di ebbrezza e le ritirano la patente. La ventenne rientra così a casa facendosi accompagnare.