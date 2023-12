Patrizia Lancini non ce l'ha fatta: era stata travolta dalla sua auto

TRIESTE - E' deceduta Patrizia Lancini, la donna 56enne rimasta schiacciata dalla sua auto, un Suv Range Rover, in via Diaz lo scorso 22 ottobre. Lo riporta Il Piccolo. Mentre cercava di assicurarsi un parcheggio, la donna era scesa dalla macchina, finendo poi bloccata tra la parete di un edificio e il mezzo. Ha riportato un trauma cranico e inizialmente è stata soccorsa da un'infermiera che si trovava nelle vicinanze. I soccorritori del 118 l'hanno trovata in arresto cardiaco. E' stata quindi intubata sul posto, per poi essere trasportata trasportata all'ospedale di Cattinara in codice rosso. Dal 22 ottobre fino al suo decesso, qualche giorno fa, Patrizia Lancini è rimasta incosciente, ricoverata al nosocomio triestino. Era originaria della provincia di Brescia e lavorava in un'azienda per il trattamento dell'alluminio. Aveva un figlio di 19 anni. Molto attiva nell'ambito della Barcolana, viene ora ricordata con commozione dai familiari e dai numerosi amici.