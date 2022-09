Pattuglie miste, Sap: "Partite in ritardo e senza rinforzi, uno spreco"

"Non ci meravigliamo di certo che siano partiti i pattugliamenti congiunti Italia e Slovenia lungo la fascia confinaria appena ora. Addirittura, un mese più tardi rispetto a quello già tardivo dell’anno scorso. Che senso ha istituire le 'pattuglie miste' a fine estate, dopo che il flusso è stato costante per tutto questo periodo?". Lo dichiara il Sap di Trieste a proposito dei controlli congiunti al confine, istituiti nel mese di settembre.

Controlli che, secondo il segretario provinciale Lorenzo Tamaro, sarebbero state organizzati "senza rinforzi di uomini in più da dedicare a questo servizio. Rotta Balcanica, crisi Ucraina, servizi di retro valico ed ora anche pattugliamenti congiunti, tutto sempre con gli stessi uomini già del tutto insufficienti per il lavoro ordinario; da anni. In passato abbiamo visto che le modalità utilizzate per i pattugliamenti congiunti sono state fallimentari perché effettuate poche volte nell’arco della settimana, a campione e solo in alcune zone del territorio".

"Così come sono previste - conclude il Sap -, le “pattuglie miste” sono solo destinate ad essere uno spot che aumenta maggiormente ed inutilmente il lavoro dei pochi attuali operatori della Polizia di Frontiera. Ancora una volta si produrrà un inutile spreco di uomini per ottenere forse solo “pubblicità” ma nessun risultato concreto"