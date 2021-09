Patuanelli e Dadone a Trieste a sostegno di Richetti

Stefano Patuanelli, ministro delle risorse agricole, e Fabiana Dadone, ministra per le politiche giovanili, sono giunti questa mattina a Trieste a sostegno della candidata sindaco del MoVimento 5 stelle Alessandra Richetti. Come riportato da Telecapodistria, nel corso dell'incontro, il triestino Patuanelli ha sottolineato come le amministrazioni che hanno gestito la città per 15 anni non abbiano mai avuto una visione per la città. Al contrario i Cinque stelle e la loro candidata Richetti hanno un progetto di una città aperta, internazionale, digitalizzata, capace di soddisfare le esigenze dei giovani e di gestire il turismo e il Porto Vecchio.

Il ministro delle risorse agricole ha quindi commentato le recenti manifestazioni dei no vax, evidenziando che prevalentemente vi aderiscono complottisti e gli indecisi. Secondo il ministro, bisognerebbe confrontarsi con questi ultimi, spiegando loro che il vaccino è un modo per proteggerci e tornare alla normalità. Dadone ha infine parlato dei giovani, sottolineando l'importanza di creare un ambiente che consenta loro di studiare e lavorare nel Paese.