Paura a Grado: barca di turisti austriaci soccorsa dai Carabinieri

GRADO (GO) - Turisti ausriaci finiscono in secca con la barca e vengono soccorsi dai Carabinieri: solo una grande paura per gli occupanti dell'imbarcazione a motore di quindici metri in località San Pietro di Grado nel pomeriggio di ieri 22 settembre. Tutti illesi i quattro turisti che si trovavano a bordo del natante, preso in affitto per trascorrere una giornata nel mare di Grado, che sono stati tratti in salvo dalla motovedetta dei Carabinieri in servizio in laguna. L’intervento dei militari è avvenuto a seguito della richiesta di aiuto da parte dei turisti che, attraverso il 112 hanno informato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Monfalcone di quanto stava accadendo, che ha immediatamente allertato l’equipaggio impegnato in servizio perlustrativo lungo le coste di Grado. Gli operanti, giunti nei pressi dell’area indicata dai malcapitati, hanno individuato il natante incagliato sul fondale marino, rendendo necessario il traino dello stesso da parte del mezzo dell’Arma sino al raggiungimento di una zona navigabile.