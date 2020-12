Pd Trieste: "Mancano medici di base nelle periferie, il sindaco intervenga"

"Trovare la soluzione per i gravi disagi che si registrano a Trieste, soprattutto in diversi rioni della città e abitati dell'Altopiano, a causa della carenza di medici di assistenza primaria e tenuto conto del previsto pensionamento di oltre il 35% dei medici di famiglia nei prossimi tre anni, i cittadini che si trovano in difficoltà ad usufruire di un servizio o quantomeno a non averlo in prossimità, vanno sostenuti". È la consigliera comunale del Pd Valentina Repini a richiederlo direttamente al Sindaco, quale garante della salute pubblica, con una mozione sottoscritta dalla collega Famulari e dal collega Svab, chiedendo all'Amministrazione di "trovare la soluzione attivandosi con la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Asugi per ridurre i disagi di molti utenti, soprattutto quelli più fragili che hanno problemi di mobilità e necessitano di servizi di prossimità".

Nel documento i consiglieri dem ricordano che "Nello stato di emergenza pandemica la medicina territoriale e in primo luogo la medicina generale restano le vere e centrali sentinelle per il controllo di un'infezione endemica con cui far convivere le nostre quotidianità".

"Con la carenza dei medici di assistenza primaria - concludono i consiglieri dem - viene a mancare un prezioso filtro, portando gli utenti a rivolgersi al Pronto Soccorso. Il ruolo del medico di medicina generale, forte del rapporto fiduciario basato sulla libera scelta del cittadino, è insostituibile e in questo contesto va anche garantita, specificatamente nei territori dove vivono cittadini di lingua slovena, un'adeguata presenza di medici bilingui per agevolare il rapporto medico/cittadino".