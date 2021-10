Alla scoperta del Carso: arriva la pedalata tra gli ulivi

Domenica 24 ottobre l’agenzia per lo sviluppo rurale GAL Carso con il supporto del Comune di Trieste, organizza una pedalata in bici in occasione della 5^ giornata nazionale della Camminata tra gli olivi, mettendo a disposizione dei partecipanti 20 e-bike. L’iniziativa parte per promuovere il territorio locale e i produttori tramite un percorso per far apprezzare a residenti e turisti il meglio del territorio carsico.

Partendo dal parcheggio di Barcola, che durante tutto l'anno, il lungomare e la pineta di Barcola sono classici luoghi di passeggio per i triestini, si proseguirà verso piazza Unità attraversando il Porto Vecchio, che fu costruito per volontà dell’Impero Austro-ungarico tra il 1868 e il 1887 e che oggi sta rinascendo a nuova vita. Il giro poi ci porterà a scoprire il giardino storico del Parco di Miramare che è compreso nella Riserva della Biosfera di Miramare riconosciuta dall’UNESCO per la eccezionalità del paesaggio e dell’armonia con la quale uomo e natura convivono. Da qui il percorso proseguirà verso Via del Pucino e lungo la strada della Salvia.

L’itinerario attraverserà terrazzamenti a viti e olivi. Permetterà di osservare la morfologia del territorio e di giungere a Contovello. Qui ci fermeremo presso l’azienda agricola Klin, dove ci sarà una degustazione dell‘olio abbinato al formaggio e vino locale con spettacolare vista sul golfo di Trieste. Dopo la degustazione si scenderà verso il centro di Barcola, dove concluderemo la nostra pedalata.

Programma

9:00 – ritrovo presso il parcheggio a Barcola (Piazza 11 settembre)

9:30 – partenza da Barcola verso Porto Vecchio

9:50 – visita del Porto Vecchio

10:10 – arrivo in Piazza Unità

10:40 – arrivo al Castello di Miramare con visita e spiegazione del Parco: all'interno del Parco di Miramare si cammina, perciò le biciclette verranno spinte a mano

11:10 – si prosegue uscendo dal Parco di Miramare e salendo la Via del Pucino fino al paese di Santa Croce, con affacci sul golfo e vista dei pastini coltivati ad ulivo. Dopo aver attraversato Santa Croce si pedala lungo la vecchia strada di collegamento con Prosecco, sterrata e in mezzo al bosco

12:40 – arrivo a Contovello: degustazione di olio d’oliva EVO e brindisi finale presso l’azienda agricola Klin

13:30 – discesa lungo Strada del Friuli e Salita a Contovello e arrivo a Barcola





TEMPO DI PERCORRENZA: ca. 5h, comprese le soste e le visite

LUNGHEZZA DEL PERCORSO: 35 km

DIFFICOLTÀ: Media, salita e discesa a volte con pendenza, quota massima m 263 slm, dislivelli totale +/- 625 m

INFO: info@galcarso.eu

TELEFONO: 334 8301226

ORGANIZZATORI: GAL Carso con il supporto del Comune di Trieste

COSA È INCLUSO: E-bike, degustazione olio e vino presso azienda agricola Klin, guida ciclo-turistica NON E' INCLUSO: il casco e non sono disponibili e-bike per bambini In caso di maltempo l’evento è posticipato di una settimana