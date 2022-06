Un nuovo modo di portare i bambini a scuola: Gretta e Roiano pronte per il progetto Pedibus

Una forma di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria: i genitori a turno li accompagneranno a piedi lungo un percorso prestabilito. E' il progetto "Pedibus", che è stato proposto in una mozione dai consiglieri di Adesso Trieste Marchi, Festini e Kakovic in terza circoscrizione relativamente alle scuole Tarabochia e Saba. La mozione è stata accolta da tutte le forze politiche. Per Adesso Trieste si tratta di "un modo per andare a scuola in autonomia e garantire il diritto alla cittadinanza fin dai primi anni di vita, con vantaggi per la salute psicofisica dei piccoli e anche per il traffico cittadino". I consiglieri hanno analizzato il territorio prima di coinvolgere la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Roiano Gretta, che ha accolto la proposta. Sono stati poi avviati incontri con i docenti e i comitati dei genitori per arricchire il progetto.

"Consideriamo l’approvazione della mozione una vittoria politica molto importante - dichiarano gli esponenti di At -, anche se circoscritta, per ora, ai rioni di Gretta e Roiano: è la dimostrazione che c’è la possibilità di costruire, passo dopo passo, una città che mette al primo posto per i più giovani la mobilità sostenibile, l’educazione stradale e la socializzazione. Rappresenta soprattutto una risposta a quanti, in questi giorni caratterizzati dalle proteste contro l’ecomostro dell’ovovia, ci accusano di criticare a prescindere, senza proporre alternative. In Consiglio Comunale, in sede di bilancio, abbiamo chiesto e ottenuto fondi ulteriori per avviare il Pedibus anche negli altri rioni".