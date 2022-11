Pedocin autunnale, il Comune approva le aperture straordinarie

Le domeniche del 13 e 27 novembre e dell’11 e 18 dicembre, il popolare, amato e storico bagno comunale la “Lanterna - Pedocin” resterà aperto in via sperimentale e con ingresso libero. La conferma viene dall’assessore comunale al Patrimonio immobiliare Elisa Lodi che, accogliendo la richiesta di numerosi frequentatori, affezionati e cittadini ha deciso di attivare in via sperimentale questo ulteriore servizio domenicale. “Sappiamo tutti - spiega l’assessore Elisa Lodi – quando sia amato e frequentato il “Pedocin” in estate, ma anche durante le altre stagioni non mancano gli appassionati, che spesso colgono l’occasione per una visita, qualche ora di sole o una boccata d’aria nello storico stabilimento. E proprio accogliendo le numerose richieste pervenute e grazie alla disponibilità offerta dal personale del Comune di Trieste abbiamo deciso di avviare, in via sperimentale, queste quattro aperture domenicali, che partiranno domenica prossima, 13 novembre”. “Se la proposta avrà successo e se il tempo sarà ancora clemente – conclude Elisa Lodi - contiamo di ripetere questa iniziativa aumentando ulteriormente le aperture anche a gennaio, prima dell’avvio della nuova e attesa stagione balneare”.