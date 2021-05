Stesso prezzo e stessi orari: il Pedocin prepara la ripartenza

Tra i tanti stabilimenti balneari pronti a ripartire non poteva mancare il Pedocin. Lo storico bagno alla Lanterna scalda i motori e si prepara ad affrontare l'estate in cui si potrebbe finalmente ritornare alla normalità. La conferenza stampa di presentazione delle nuove attività di salvamento (fino ad oggi era permessa la sola tintarella ndr) e di pulizia dello storico stabilimento triestino avverrà nella tarda mattinata di domani 15 maggio. Da alcune anticipazioni si sa che non vi saranno modifiche sugli orari di apertura e di chiusura e non cambierà neanche il prezzo per poter accedervi. Il biglietto costerà sempre un euro.