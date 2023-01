Pedopornografia e adescamento di minori online: 46 denunce in Fvg nel 2022

Sono 46 le persone denunciate per pedopornografia o adescamento online nel 2022 in Friuli Venezia Giulia. Lo dice il report annuale della polizia postale regionale. Un dato che segue l'andamento nazionale: i casi sono leggermente diminuiti dopo la fine delle restrizioni anti Covid, poiché durante i vari lockdown, vista una maggior presenza in rete di tutti gli utenti, c'è stata una maggior diffusione dei reati informatici in generale. Reati che sono comunque e sempre più oggetto d'attenzione da parte della polizia postale.

Alcuni numeri

Complessivamente, nell'anno appena passato, sono stati denunciati 90 soggetti per reati contro la persona, che comprendono i citati 46 casi di adescamento e pedopornografia, mentre i rimanenti 44 si riferiscono a sostituzioni di persona, revenge porn, hate speech, minacce, molestie, stalking e diffamazioni on line. Relativamente ai reati contro il patrimonio sono state denunciate 123 persone e i reati comprendono frodi informatiche (17 denunce), truffe on line (86), furto, estorsione e appropriazione indebita (13) accessi abusivi e attacchi a sistemi informatici (7). In tutto sono state 213 le denunce nella nostra regione e quattro gli arresti (una per pedopornografia on line e tre per truffa). Sono state inoltre effettuate 80 perquisizioni, 163 pattuglie per un totale di oltre 1600 uffici.

Operazioni di rilievo

Tra le operazioni più importanti eseguite dalla polizia postale ricordiamo l'Operazione Luna, finalizzata al contrasto della pedopornografia online, che ha portato e un arresto e alla denuncia di 32 persone (di cui una in provincia di Trieste), 7 delle quali minorenni. L'operazione Revelatum, nello scorso febbraio, si è invece conclusa con 72 indagati per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico in ambito nazionale di cui 3 in provincia di Gorizia e Pordenone. Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio, in Friuli Venezia Giulia sono state fatte complessivamente 17 denunce da parte delle aziende ma il dato, fa sapere la polizia postale è sicuramente sottostimato. In forte aumento le truffe collegate al trading online. Si segnala anche l’Operazione Kafka, che ha coinvolto la polizia postale di Trieste ma anche di Roma, Milano, Torino, Pescara e Venezia. L’indagine trae spunto dall’invio massivo di mail estorsive, apparentemente provenienti da autorità istituzionali, contenenti una falsa citazione in Tribunale per fatti afferenti alla pedopornografia. Solo nel periodo di circa 2 mesi i proventi illeciti sono stati stimati in oltre mezzo milione di euro.

Un’attività d’indagine che merita di essere menzionata è quella avviata dal Servizio Polizia Postale e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, all’esito della quale gli operatori di Milano, Trieste e Venezia, unitamente al personale delle Digos di Milano, Vicenza ed Udine hanno eseguito perquisizioni delegate a carico di tre internauti nei cui confronti sono stati riscontrati elementi indiziari tali da farli ritenere autori della pubblicazioni di messaggi minatori rivolti all’ex Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Infine si ricorda il caso dell'intrusione informatica nella seduta del Consiglio Comunale di Trieste, tenutasi online nel febbraio scorso, con frasi diffamatorie di orientamento No Vax e No Green Pass.