Giro di campo e sciarpa dell'Unione, quando Pelè scese in campo al Rocco

TRIESTE - Mi nascondevo dietro mio padre, non sapendo davvero cosa aspettarmi. Eravamo lì, a due passi, tutti in fila per strappare un autografo, una foto ricordo con il più grande di sempre. Dalla gamba sinistra di mio padre faccio un mezzo giro da satellite e sbuco dall'altra parte, cercando con lo sguardo questo gigante dalle mani che a me, all'epoca, sembravano enormi. Poi viene il nostro turno, "evviva", penso, ora firmerà l'autografo che metterò assieme agli altri dei grandi calciatori del passato e tutti mi invidieranno. Poi, d'un tratto, spunta lui. Arriva una carezza sulla testa, dice qualcosa che io chiaramente non capisco, guarda la foto dove salta un metro sopra Burgnich e sigla l'uno a zero dell'Azteca. Con gli occhi sembra apprezzare quella memoria e nello spazio che rimane tra le gambe della roccia di Ruda e Albertosi scrive, come faceva con quasi tutti, "Do amigo Pelè".

E' il 1993, Edson Arantes do Nascimento è a Trieste per presentare il cosiddetto Mundialito, un campionato del mondo over 35 che riunisce alcuni tra i più forti giocatori di sempre. Pelè fa un giro di campo in un Nereo Rocco nuovissimo, palleggia, regala un pallone in ogni settore dello stadio, si prende qualche applauso e si dirige verso gli spogliatoi, uscendo di scena. Al collo gli mettono anche una sciarpa dell'Unione. Subito dopo infatti va in scena Triestina-Leffe, gara vinta dagli alabardati con reti di Cerone e Milanese. Io gioco negli esordienti dell'Esperia e il calcio rappresenta un sogno, come pure quella firma tratteggiata sull'album degli autografi. La carezza di Pelè diventa quindi una manifestazione di affetto, ma anche di tutto ciò a cui aneli da piccolo. Perché alla fine, anche se non abbiamo neanche quarant'anni e non l'abbiamo mai visto giocare, Pelè è il simbolo di come la leggenda - parlata e raccontata, prima che vista e testimoniata - possa sopravvivere nel tempo. E' un lunghissimo romanzo, la vita di Pelè. Un brevissimo capitolo - enorme per un ragazzino di nove anni - è stato scritto anche qui.