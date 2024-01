TFS e TFR, Spi Cgil: "Gravi ritardi per oltre 1000 dipendenti pubblici"

TRIESTE - "Oltre un migliaio di ex dipendenti pubblici a Trieste lamentano forti ritardi nell'erogazione del Trattamento di fine servizio (TFS). In alcuni casi aspettano anche da quattro anni, quando il massimo consentito per legge sarebbe di due. Secondo le nostre stime si parla di 1000 - 1500 persone”. Una stima elaborata dal sindacato dei pensionati Spi Cgil, dedotta dalle segnalazioni ricevute da ex dipendenti del settore pubblico, dal Comune alla Regione all’Azienda sanitaria. Il sindacato lancia quindi da oggi, giovedì 18 gennaio, una campagna di assistenza sindacale rivolta alle persone che hanno riscontrato ritardi nell’erogazione del TFS. A loro sarà offerto un percorso di assistenza, e intanto la Spi Cgil effettuerà una raccolta dei casi particolari per “certificare il disagio di un problema sociale di cui le istituzioni dovrebbero farsi carico”. Le persone interessate potranno rivolgersi agli sportelli Spi Cgil o scrivere via Whatsapp al numero 3240443948.

Il Tfs corrisponde in parte al concetto di “liquidazione”, viene erogato alla fine del rapporto di lavoro ed è costituita da accantonamenti di quote di salario, differito ma reale. Nel 2011, con il Governo Monti, è stato introdotto il sistema di rateizzazione della misura. “Si tratta di masse salariali consistenti di fondi accumulati in una vita lavorativa - dichiara il segretario provinciale Spi Cgil Adriano Sincovich -, anche in oltre 40 anni di lavoro. La stima di 1500 persone rappresenta una quantità rilevante se pensiamo che tra il 2019 e il 2020 l’inps dovrebbe aver erogato 2597 pensioni a dipendenti pubblici e 2290 nel 2021 - 2022. Poco meno di 5mila persone in quattro anni”.

Le cause di queste impasse amministrative sarebbero riconducibili, secondo il sindacato, a dei “questioni organizzative dell’Inps in alcuni casi, in altri a problemi di comunicazione tra l’ente pubblico per cui la persona ha lavorato e l’Inps stesso. Lo dimostra il fatto che ci sono stati casi di sblocco quando i due enti si sono semplicemente parlati”. Nell’incontro è stato inoltre ricordato che “Le norme sulla rateazione, varate nel 2011 dal Governo Monti, sono state dichiarate ripetutamente incostituzionali da due sentenze, che imporranno al governo nazionale di ‘sbaraccare’ quella normativa”. Il sindacato dei pensionati esprime quindi “preoccupazione perché se non si mette mano a questa situazione rischiamo di trovarci una nuova norma che creerebbe una fortissima discrasia tra chi maturerà il contributo nell'immediato futuro e chi lo ha maturato due o tre anni fa".