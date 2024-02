Cade in acqua e rischia di annegare, la polizia salva pensionato

TRIESTE - La polizia di frontiera ha tratto in salvo un pensionato triestino che nella prima mattinata del 15 febbraio scorso era caduto in mare nei pressi della Sacchetta. L'uomo (appassionato di pesca) è stato trovato in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. Era finito in acqua a causa del tentativo di impedire che la propria attrezzatura finisse in mare. Una volta sul posto gli agenti hanno individuato il pensionato, che presentava evidenti segni di assideramento, e l'hanno recuperato formando con i propri corpi una sorta di catena umana. Portata in salvo la persona in difficoltà, considerati gli spasmi dovuti all’ipotermia, il colorito estremamente pallido e le labbra cianotiche, i poliziotti hanno subito fornito una coperta termica e le prime cure, in attesa dell’arrivo degli operatori del 118.Dimesso dall’ospedale l’uomo ha voluto esprimere la sua sincera gratitudine nei confronti dei poliziotti che lo hanno soccorso. «Se non fosse stato per voi sarei sicuramente annegato».