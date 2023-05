Pentecoste: scherzi telefonici e richieste assurde per gli operatori del Nue112

PALMANOVA - Sono state 1540 le chiamate al Numero Unico nella giornata di Pentecoste, nel periodo di tempo dalle 8 alle 20. Di queste chiamate sono state 861 quelle di errore, scherzo o solo richiesta di informazioni anche non pertinenti, con una media di circa 128 chiamate all'ora. In tutto sono state 14 le chiamate transitate con interprete. Per quanto riguarda le località di mare, le chiamate sono state: 113 da Lignano Sabbiadoro, 31 da Grado e 56 da San Michele al Tagliamento-Venezia. La tendenza sta registrando un lieve e costante aumento delle chiamate in arrivo, vista l’apertura della stagione turistica.

Tipologia

Le tipologie delle chiamate di ieri, domenica 28 maggio, oltre alle 861 di scherzo o errore, sono così ripartite: 310 transitate all'emergenza sanitaria (Sores), 280 transitate alle forze dell'ordine (carabinieri e questure), 88 transitate ai vigili del fuoco (soccorso tecnico), una transitata alla Capitaneria di Porto di Trieste.