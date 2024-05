“Pentiti”, poi la coltellata al fianco: ancora violenza in centro

TRIESTE - Un 33enne viene accoltellato nella notte vicino all’ospedale Maggiore, un attacco alle spalle da parte di un giovane che, prima di colpire, avrebbe sussurrato alla vittima le parole “pentiti, pentiti”. Un grave episodio che si aggiunge a quelli descritti dalle pagine di cronaca negli ultimi mesi, anche se la matrice sembra atipica rispetto agli altri eventi delittuosi. Non rapine, controllo del territorio o spaccio, quindi, ma un movente ricollegabile a una vendetta personale. Questa sarebbe infatti la pista prevalente seguita dagli investigatori della squadra mobile della Questura, che indagano sull’evento.

Come emerge dalle prime ricostruzioni, il 33enne camminava in via D’Azeglio intorno alla mezzanotte tra il 30 e il 31 maggio, quando è stato avvicinato alle spalle da un uomo giovane, all’apparenza italiano, con un cappuccio sulla testa, che lo avrebbe accoltellato al fianco sinistro dopo avergli sussurrato all’orecchio il raggelante messaggio. L’aggressore si sarebbe poi allontanato verso via Vasari, facendo perdere le tracce.

È stato allertato il 118 ma gli operatori a bordo dell'ambulanza e dell'automedica, una volta arrivati sul posto, non hanno trovato nessuno perché il ferito sarebbe stato portato all'ospedale di Cattinara da un conoscente. La zona è stata recente teatro di vari episodi delittuosi, tra cui furti e accoltellamenti. In particolare, proprio davanti all’ospedale maggiore, un giovane senegalese era stato accoltellato da un soggetto georgiano poco più di un mese fa.