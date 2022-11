Questo pomeriggio - sabato 26 novembre 2022, indicativamente dalle 15 - da largo Riborgo partirà un corteo organizzato dal Coordinamento No Green Pass contro la guerra in Ucraina e il caro bollette. Di seguito il percorso: corso Italia, piazza Goldoni, ponte della Fabra, via Carducci, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega, via Roma, via Milano, via Coroneo e foro Ulpiano.