Perde il controllo dell'auto e cade in una scarpata: tre feriti all'ospedale

TRIESTE - Perde il controllo dell'auto e finisce insieme a due passeggeri in una scarpata. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 ottobre, sull' ex provinciale 13 a Caresana, nel comune di San Dorligo / Dolina. Il 53enne che guidava la vettura (una Bmw) ha riportato un trauma cranico commotivo, il passeggero sul sedile anteriore ha avuto fratture agli arti e traumi multipli. Diverse contusioni, invece, per la persona che sedeva sul sedile posteriore. Tutti e tre sono stati estratti dal mezzo dai vigili del fuoco del distaccamento di Muggia e portati a Cattinara dal personale del 118 in codice giallo. Intervenute due ambulanze e l'automedica, allertate dalla centrale operativa Sores.