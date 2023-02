Perde i sensi mentre passeggia sul sentiero Rilke

DUINO - Nel primo pomeriggio tra le 13.30 e le 14:30 circa, la stazione di Trieste del Soccorso Alpino è stata mobilitata sul Sentiero Rilke per un malore con caduta. Si sono portati sul posto sette tecnici della stazione di Trieste del Soccorso Alpino perché non era chiaro quali fossero le circostanze e la gravità dalle informazioni trasmesse agli operatori del Nue112 probabilmente non in lingua italiana. Si trattava di un uomo di 62 anni di nazionalità slovena accompagnato dalla moglie e dal figlio il quale aveva perso i sensi ma che, quando gli operatori dell'ambulanza e quelli del Soccorso Alpino sono giunti sul posto, si era già ripreso. È stato comunque accompagnato fino alla sua automobile a Sistiana e ha rifiutato il ricovero.