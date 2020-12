Perde il controllo e si schianta contro con un'auto in sosta: illeso

È successo alle 19 a Basovizza all'interno del parcheggio del Sincrotrone dove per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Basovizza un 37enne straniero, da tempo residente a Trieste, ha perso il controllo della sua Golf andando a sbattere contro una Honda parcheggiata. Sono scoppiati entrambi gli airbag della Volkswagen ma per fortuna il conducente è rimasto illeso. Sull'altra auto al momento dello scontro non vi era alcuna persona. Sono in corso i rilievi dell'incidente da parte dei Carabinieri di Basovizza in collaborazione con la Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina